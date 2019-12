COP25 | WWF | “I Paesi più responsabili delle emissioni tengono in ostaggio le decisioni

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 15 dicembre 2019) “Quella che è stata forse la più lunga sessione della ConferenzaParti della Convenzione Quadro sul ClimaNazioni Unite si è conclusa nel primo pomeriggio, con ipiù inquinanti – Stati Uniti, Cina, India, Giappone, Giappone, Brasile, Arabia Saudita e altri – che si sono sottratti alla lorotà di ridurre ledi gas serra, bloccando progressi significativi a Madrid“: lo afferma il WWF in una nota. “Nonostante le accese richieste di azione immediata per il clima da parte deivulnerabili, della società civile e di milioni di giovani di tutto il mondo, i grandidi CO2 hanno ostacolato gli sforzi per accelerare la marcia e mantenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°C. Sebbene questa conferenza fosse stata definita come la “COP dell’ambizione”, a Madrid è stata ...

