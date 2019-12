Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2019-2020 | la graduatoria dopo Davos

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 15 dicembre 2019) Ancora una vittoria aper Therese Johaug: la norvegese allunga ulteriormente sulle proprie rivali nelladidelassoluta e in quella distance. Tra le inseguitrici, da segnalare il sorpasso nelladi specialità da partee di Heidi Weng nei confronti di Jessica Diggins, mentre nell’assoluta Bjornsen e Parmakoski si prendono quarto e quinto posto a spese di Jacobsen. Di seguito tutte le classifiche.DELSCI DI1 JOHAUG Therese NOR 541 2 WENG Heidi NOR 396 3 DIGGINS Jessica USA 345 4 MAUBET BJORNSEN Sadie USA 280 5 PARMAKOSKI Krista FIN 276 6 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt NOR 272 7 NEPRYAEVA Natalia RUS 184 8 NILSSON Stina SWE 164 9 STADLOBER Teresa AUT 162 10 KALLA Charlotte SWE 160 42 SCARDONI Lucia ITA 25 43 LAURENT Greta ITA 23 67 FRANCHI Francesca ITA 3DISTANCE 1 JOHAUG Therese NOR 330 2 WENG ...

