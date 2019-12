Anche Reggie Fils-Aimé ne è convinto | il cloud gaming sarà il futuro dei videogiochi

Leggi la notizia su eurogamer

(Di domenica 15 dicembre 2019), ex-presidente di Nintendo of America, è stato uno degli ospiti d'onore durante il recente evento Game Awards 2019. Sebbene non ricopra più una carica all'interno della grande N, la sua esperienza nell'industria videoludica è vasta tanto quanto la fanbase che continua a seguirlo dopo anni di conferenze, annunci, Direct e meme.In un'intervista a The Hollywood Reporter,ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione suldeie l'elemento che rappresenterà il suo vero "punto di svolta". Esattamente come molti altri veterani dell'industria,che "lo streaming, il, la capacità di giocare ovunque si vuole su qualsiasi dispositivo",ildel mondo videoludico.Ovviamente, l'ex-CEO non si aspetta che questa nuova tecnologia possa diventare lo standard in tempi brevi, in quanto ci sono ancora parecchi ...

