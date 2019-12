Stoà, al via i nuovi Master 2020. Cardillo: I nostri corsi chiave vincente per i giovani laureati (Di sabato 14 dicembre 2019) Con un’offerta di Alta Formazione all’avanguardia in termini di contenuti e docenti, STOA’, forte della sua storia trentennale, si conferma una carta vincente sia per le nuove competenze di imprese e organizzazioni, sia per accompagnare nel modo più adeguato i giovani laureati nel mondo del lavoro. “Tra poche ore, nella sede di Villa Campolieto a Ercolano, partiranno MDGI e HRM – sottolinea Enrico Cardillo, direttore generale e amministratore delegato dell’Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa -, i due Master STOA’ con il prestigioso accreditatamento ASFOR che testimonia un rapido placement qualificato, superiore all’85%”. MDGI, Master universitario di I livello in Direzione e Gestione d’Impresa – Business Innovation, è realizzato in forma congiunta dall’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e da STOA’, ha l’obiettivo di completare e ...

