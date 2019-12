Serie A | Lecce-Brescia 0-0 LIVE

Leggi la notizia su newsmondo

(Di sabato 14 dicembre 2019)A, negli anticipi del sabato in campo ildi Mario Balotelli, il primo Napoli di Gennaro Gattuso e Genoa e Samp per il derby della lanterna. I risultati.A, i risultati di sabato 14 dicembre. Apre la sedicesima giornata di campionato la sfida tra, una partita chiave in ottica salvezza (di seguito la classifica diA).a,: il risultato e i marcatori Di seguito le formazioni ufficiali(4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Torregrossa, Balotelli. All. Corini(4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Tabanelli; Shakhov; La Mantia, Lapadula. All.rani Fonte foto: https://www.facebook.com/A, i risultati di sabato 14 dicembre0-0 NAPOLI-PARMA (ore ...

Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Brescia-Lecce 0-0 in diretta su - giampdisan : @steekdal87 @SanteTricarico @naso___ Prendi gol da serie D come con Lazio, Sassuolo, prendi tre gol in un quarto d'… - violanews : LIVE Serie A: c'è Brescia-Lecce - -