Scozzafava | ”Gattuso propone il 4-3-3 Un giocatore che gli somiglia? Allan”

(Di sabato 14 dicembre 2019): Napoli, una delle cose più interessanti sarà la sfida a sinistra tra Insigne e Mertens, è uno dei pochissimi dubbi Monica, giornalista de Il Corriere del Mezzogiorno, è intervenuta a Radio Sportiva per parlare dei temi più importanti di Napoli–Parma, di Gattuso ed Allan. Queste le sua parole: SULL’ESORDIO DI GATTUSO SULLA PANCHINA DEL NAPOLI Sicuramente Ancelotti sarà davanti alla tv, per curiosità e per fare il tifo per Gattuso.SUL RITORNO IN CAMPO DEL NAPOLI La gara di oggi dovrà necessariamente segnare la svolta dopo un mese di grandi tormenti all’interno dello spogliatoio del Napoli. La situazione era diventata paradossale, oggi si dovrà tornare alla normalità di una grande squadra come quella azzurra. C’è grande curiosità e grande aspettativa sul contributo che porterà Gattuso. Sono ottimista, perché al di là di ...

