‘Ndrangheta | l’incontro tra i politici valdostani e i mafiosi In una foto dei

(Di sabato 14 dicembre 2019) Sono diverse legrafie con le quali i carabinieri del reparto operativo della Valle d’Aosta hanno documentatotra l’allora presidente della giunta Laurent Viérin e uno degli esponenti di vertice della ‘ndrangheta, Roberto Alex Di Donato, a 16 giorni dalle elezioni regionali del 2018. A incastrarli ci sarebbero delle intercettazioni. Su quelle elezioni e i condizionamenti della ‘ndrangheta è indagato anche il governatore valdostano, Antonio Fosson, che si è dimesso oggi. Fosson compare in una dellefatte dai carabinieri. Per gli inquirenti Di Donato è l’uomo al quale la cellula n’dranghetista della Valle d’Aosta avrebbe affidato la gestione delle operazioni elettorali. L’incontro– come scrive Aostasera.it – sarebbe avvenuto a casa di Alessandro Giachino, dipendente del casinò, già arrestato nel mese ...

