Marco Carta | il pm ricorre in appello | “Condannarlo a 8 mesi”

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di sabato 14 dicembre 2019) Il pm Nicola Rossato ha depositato ricorso incontro l’assoluzione del cantantedall’accusa di tentato furto di 6 magliette, il 31 maggio, alla Rinascente di Milano. Per la Procura, che in 28 pagine smonta la sentenza di fine ottobre, il 34enne va condannato a 8 mesi perché contribuì al furto commesso con un’amica rimuovendo “le placchette antitaccheggio” e nascondendole “nel bagno”. Per il pm il giudice è stato “molto indulgente” nel credere al cantante, malgrado le dichiarazioni di un “teste oculare” Il giudice che ha assolto il cantantedall’accusa di tentato furto di 6 magliette nelle motivazioni della sentenza ha cercato solo “di rinvenire elementi che potessero confermare” la propria precedente decisione di non convalidare l’arresto e ha sviscerato “le ...

marco_sili : @Alessan00503442 @eziomauro @repubblica Per la cronaca non sono iscritto alla Lega e non l'ho votata. Ma mi fa schi… - eliisabrunoni : RT @trash_italiano: Grande Fratello Vip: Marco Carta e Ivan Gonzalez nel cast? - gpensabene : RT @veronicamadel: Marco Carta - Ti rincontrerò (Official Video) -