Lunedì fiducia in Senato alla Legge di Bilancio Il Governo trova la quadra Conte

(Di sabato 14 dicembre 2019) L a manovra economica “ogni anno è un parto difficile”, così il presidente del Consiglio Giuseppecommenta il provvedimento che ha avuto il via libera della Commissionedeldopo una seduta finale durata quasi 14 ore consecutive.il voto in aula, con il maxiemendamento su cui sarà posta la, il testo arriverà poi blindatoCamera per la seconda lettura e l’approvazione definitiva. SUGAR E PLASTIC TAX. Ci sarà la sugar tax che però scatterà solo da ottobre 2020. La tassa sulle bevande zuccherate ammonta a 10 centesimi al litro. Il rinvio ad ottobre comporta un minor gettito di 175,3 milioni di euro. Via libera ancheplastic tax (partirà dal 1 luglio 2020) che viene ulteriormente ridotta da 50 a 45 centesimi al kg ma si applicherà anche ai prodotti monouso in tetrapack. MERCATO TUTELATO. Slitta al 2022 la fine del mercato tutelato per l’energia: ...

