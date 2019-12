Liliana Segre | «Lasciamo il Nobel a chi lo merita | io semplice cittadina»

Leggi la notizia su urbanpost

(Di sabato 14 dicembre 2019) «Bisogna dare i premia chi liveramente, non a unamolto piùcome sono io.ai!», con queste paroleha commentato la proposta del sindaco di Pesaro Matteo Ricci di candidarla al prestigioso Premio. Parole che sono state rilasciate fuori dal teatro sociale di Alba (Cuneo) dove la senatrice a vita si è recata per il riconoscimento ‘Tartufo dell’anno 2019’.: «ila chi lo, io» Un’iniziativa quella di Matteo Ricci avanzata ieri e partita anche grazie al primo cittadino di Milano Giuseppe Sala. Entrambi sono stati promotori del corteo ‘L’odio non ha futuro’ che, nel capoluogo lombardo, ha visto accanto aoltre 600 sindaci italiani. La proposta è stata formalizzata: il sindaco di Pesaro, che è anche vicepresidente ...

