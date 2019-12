Enrico Mentana alla Toffanin | “Io e Lamberto Sposini ci vogliamo molto bene”

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di sabato 14 dicembre 2019)è tornato a casa. Per un pomeriggio. Lì dove non si può dire che sia iniziata la sua carriera – partita in Rai e per l’esattezza al Tg2 – ma dove è diventato famoso e ha iniziato a creare un metodo e una tecnica che oggi è punto di riferimento per il giornalismo di tutte le generazioni che questo mestiere lo amano. Un ospite irrituale, per Verissimo e Silvia. Nello studio di Canale 5, nella puntata di oggi, ecco, il direttore del TgLa7, il quale si racconta a tutto tondo, almeno stando alle anticipazioni filtratevigilia della messa in onda. Il direttore ha parlato della sua famiglia, ricordando che «mia mamma, a causa delle persecuzioni contro gli ebrei, è stata nascosta con la sua famiglia per due anni in un granaio in montagna, ma ci ha preservato non raccontandoci nulla di quello che le era successo. Tutto questo, però, l’ha resa una donna ...

