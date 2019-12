A Napoli impazza il “totofunicolare” A che ora chiude stasera?

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti“A, in questo periodo prenatalizio,un nuovo gioco, non molto divertente, a dire la verità, ma si sa che i napoletani, anche nelle situazioni più difficili, tirano fuori la loro vena di amara ironia nel tentativo di superare le avversità di ogni tipo che, nel capoluogo partenopeo, sono oramai diventati una costante, in particolare per quanto riguarda un servizio fondamentale come il trasporto pubblico, con i disservizi oramai quotidiani sia del trasporto su gomma che di quello su ferro – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari e del trasporto pubblico -. Questo nuovo gioco riguarda il funzionamento della funicolare Centrale, nelle serate del sabato sera, quando l’impianto a fune che quotidianamente, nei giorni feriali, trasporta mediamente 28mila viaggiatori, dovrebbe, ma il condizionale è ...

