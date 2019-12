VIDEO Snowboardcross | bellissima seconda piazza per Michela Moioli a Montafon

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Arriva l’ennesimo podio per. Il fenomeno azzurro, campionessa olimpica in carica dello, non sfata il tabù della vittoria, ma centra unanell’esordio della Coppa del Mondo in Austria, a. La lombarda ènella finalissima dominata dalla detentrice della sfera di cristallo, la ceca Eva Samkova. Andiamo a rivivere la gara con ile gli highlights.IL PODIO DICHE GARA!AL FOTOFINISH

flamminiog : RT @Eurosport_IT: CHE GARA! MOIOLI SECONDA AL FOTOFINISH ?????? La campionessa olimpica in carica chiude dietro Eva Samkova la prima gara di… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: E sono due! Secondo podio azzurro in Coppa del Mondo a Montafon: ci pensa Omar Visintin a conquistare l'ultimo gradino de… - romi_andrio : RT @Eurosport_IT: E sono due! Secondo podio azzurro in Coppa del Mondo a Montafon: ci pensa Omar Visintin a conquistare l'ultimo gradino de… -