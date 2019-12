Venezia | tunisino attacca vigilanti con coltello | panico alla festa

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Federico Garau Completamente ubriaco, il magrebino pretendeva di bere al bar allestito per unauniversitaria. Cacciato dall'evento, ha fatto ritorno armato di, scatenando il. Viene arrestato, ma ottiene la sospensione della pena Momenti di forte tensione nella serata di mercoledì 11 dicembre a, dove un cittadino straniero in evidente stato di ebbrezza ha scatenato ilad undi studenti, arrivando addirittura a minacciare e ad aggredire con undue addettisicurezza che cercavano di allontanarlo. L'episodio, stando a quanto riferito dagli agenti di polizia che si sono poi occupati di arrestare il pericoloso indivuduo, si è verificato durante un evento universitario organizzato all'ostello della Gioventù della Giudecca, zona Fondamenta Zitelle. Qui l'extracomunitario si era presentato completamente ubriaco. Deciso ad ...

