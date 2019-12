Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 12 | 10

Meteo - Ultime Notizie : allerta a Roma e Napoli - neve a Milano. LIVE : Scuole chiuse nella capitale e a Napoli. Anche in Piemonte è arrivata la prima neve. È la "tempesta di Santa Lucia", ma nel weekend le temperature risaliranno e ci sarà un miglioramento generale delle condizioni Meteo

Ultime Notizie Roma del 13-12-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio le elezioni britanniche consegna una Boris Johnson nei Tori secondo gli exit poll un’ampia maggioranza assoluta Westminster le chiavi di downhill per i prossimi cinque anni e il lasciapassare per una brexit che ha 3 anni e mezzo dal referendum del 2016 diventa irreversibile secondo gli exit poll diffusi della BBC ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi USA : rinvio a sorpresa per l'Impeachment - 13 dicembre - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. La commissione giustizia della Camera Usa, ha deciso di rinviare il voto sugli articoli per l'Impeachment, 13 dicembre 2019,

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 costa più delle previsioni - l’allarme : Pensioni ultime notizie: Quota 100 costa più delle previsioni, l’allarme Sulle Pensioni ultime notizie riportano le analisi aggiornate […] L'articolo Pensioni ultime notizie: Quota 100 costa più delle previsioni, l’allarme proviene da Termometro Politico.

Ultime notizie/ Oggi ultim'ora Genova : maestre asilo fanno dipingere sardine ai bimbi : Ultime notizie, ultim'ora Oggi: sardine a Genova, maestre fanno dipingere sardine ai bimbi per la piazza De Ferraris, 12 dicembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buonasera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio duro intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al consiglio comunale straordinario a Milano per i 50 anni dalla strage di piazza Fontana al capo dello Stato ha parlato di disinvolte manipolazione strumentali del passato persistenti riscritture di avvenimenti Tentazioni revisionistiche alimentano interpretazione ...

Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via libera della commissione bilancio alla manovra il testo passerà all’esame dell’aula io liberata alcuni momenti cardine come la plastica tazza luglio ridotta a 45 Di Martino la Sugar Tax rinviata a ottobre l’addizionale Ires salita delle 3,5% per i concessionari di autostrade porti aeroporti e ferrovie che arriverà anche alla rimodulazione della tassa ...

Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura il senatore dei 5 Stelle Ugo Grassia formalizzato l’addio al Movimento 5 Stelle aderendo al gruppo della Lega immediata del di Di Maio se ci sono senatori come Grassi che appena passata la lega è vicino di utilizzare una cosa non vera come il martedì vero che vogliono cambiare casacca e tradire il mandato che cittadini gli hanno dato ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora Bce : Lagarde "QE e tassi bassi finché necessario" : Ultime notizie, ultim'ora Oggi Bce: primo board post-Draghi, Lagarde 'tassi bassi e QE finché sarà necessario', 12 dicembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 12-12-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno via libera della commissione bilancio alla manovra il testo passa all’esame dell’aula via libera ad alcuni interventi cardine come la Plastik Tex a luglio ridotta 45 Di Martino la Sugar Tax rinviato a ottobre l’addizionale Ires salita delle 3,5% per i concessionari di autostrade porti aeroporti e ...