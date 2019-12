Sfiducia e pregiudizio, punire le imprese affossa il Paese (Di venerdì 13 dicembre 2019) Questa storia delle misure cautelari preventive e per sproporzione, legate nel caso di specie alla presunzione dell’evasione fiscale, ha trovato più che mai compatto il fronte imprenditoriale che reputa intollerabile, ancor più della norma in sé, il principio che la ispira: prima ti ammazzo e poi, se mi sono sbagliato, non ti chiedo neanche scusa. L’esperienza insegna infatti che la stragrande maggioranza delle accuse mosse nella fase delle indagini preliminari cadono miseramente alla prova al giudizio e cioè molti e molti anni dopo l’inizio del processo e quando la frittata è stata già fatta. Disporre sequestri e altri provvedimenti invasivi sulla base del solo dubbio non è il massimo della rassicurazione. Quello che si contesta non è l’obiettivo che si dichiara di voler raggiungere – la lotta all’evasione fiscale – che è naturalmente condivisibile e condiviso, ma il modo attraverso il ...

Leggi la notizia su ildenaro

