Scoperto giro di false fatture | la frode da 16 milioni

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Francesca Bernasconi I finanzieri hanno fermato 4 persone, accusate di essere a capo di un'organizzazione transnazionale, che emettevaper operazioni inesistenti Unada 16di euro, messa in atto grazie a una serie di. È quanto hala guardia di finanza di Bergamo che, questa mattina, ha portato a termine l'operazione Cash River. Nellafiscale milionaria sarebbero coinvolti diversi imprenditori di numerose società italiane ed estere: tre imprenditori residenti in provincia di Bergamo e Brescia e un avvocato ungherese sono finiti in manette. Le fiamme gialle ritengono che siano i maggiori esponenti di un'associazione a delinquere transnazionale, che emettevaper operazioni inesistenti. Secondo le ricostruzioni delle fiamme gialle, effettuate attraverso intercettazioni telematiche e telefoniche, pedinamenti e ...

