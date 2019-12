Milly Carlucci | irruzione a La vita in diretta Matano | “Un colpo!”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Lainospite a sorpresa. Alberto: “Ho preso un colpo” Ospitata a sorpresa quella dinella puntata de Laindi oggi, venerdì 13 dicembre 2019. La conduttrice di Ballando con le stelle, infatti, nell’ultimo segmento del programma di Albertoe Lorella Cuccarini ha fatto una vera e propriain studio, testomoniata dalla perplessità del giornalista che, spostandosi da una parte all’altra dello studio, ha asserito un po’ dubbioso: “Mi dicono che deve entrare un ospite a sorpresa… chi è? Facciamolo entrare dal ledwall”. Apertosi il ledwall, però, in studio non è arrivato nessuno, dunqueha affermato, ancora confuso: “Ma non c’è nessuno…”. Ecco quindi, di colpo, arrivare, applaudita dal pubblico. Il cantante mascherato: ...

