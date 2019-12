Mes | Conte fa la voce grossa con i leader Ue | non si firma nulla | occorre migliorarlo

Leggi la notizia su firenzepost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Vogliamo ancora migliorare il Mes, abbiamo da lavorare su alcuni aspetti non affatto secondari, per esempio le Cacs, le Clausole di azione collettiva

borghi_claudio : Per chi non si ricordasse la circostanza dello scorso giugno in cui conte 'trattò' sul MES. - borghi_claudio : Fra poco conte in Parlamento sul MES e io già al mio posto per dirgli alcune cosette - borghi_claudio : @GianluSag Non l'ha capito? Fino a giugno scorso ero con il M5S a dire e a scrivere a conte di non approvare il MES… -