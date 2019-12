«Matrix 4» | dall' uscita al cast cosa sappiamo

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Rumor, veri e propri gossip e solo poche informazioni certe. Di4 si sa ancora ben poco. Ma i primi dati sono rassicuranti. È certo infatti fin dal primo momento che alla regia ci sarà la sola Lana Wachowski e che con lei torneranno davanti alla camera Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei panni di Neo e Trinity.4, la data d’L’informazione più fresca è questa:4 arriverà nelle sale (almeno americane) il 21 maggio 2021. E lo farà assieme a John Wick - Chapter 44, ilPochi i nomi che si affiancano già a quelli dei due interpreti principali. Tra questi spicca quello di Neil Patrick Harris di How I Met Your Mother e Una serie di sfortunati eventi, ingaggiato per un ruolo importante ma al momento piuttosto misterioso. Dal mondo Marvel si dice possano arrivare Jessica Henwick della serie Iron Fist e Yahya ...

VNotKind : @MauriNewWorld @CasonatoFranco @JoeAmendolara @duxfightdemon @Paoli2Luciana @RossellaFidanza @marcomerlino19… - pcolombin : RT @amodeomatrix: Sono arrivati. Quanta attesa. Versione aggiornata 2019. Prodotti dall'unico editore che non mi censurerà mai: Matrix Ediz… - Alessia60216960 : RT @amodeomatrix: Sono arrivati. Quanta attesa. Versione aggiornata 2019. Prodotti dall'unico editore che non mi censurerà mai: Matrix Ediz… -