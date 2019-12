“Lo dico e non me ne vergogno” Pago | la confessione ‘atomica’ su Serena Enardu E a

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Pacifico Settembre, conosciuto da tutti come, prenderà parte alla nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’, che partirà l’8 gennaio 2020. L’annuncio ufficiale è stato dato dallo stesso cantante al programma ‘Verissimo’, condotto da Silvia Toffanin. La puntata integrale andrà in onda domani, sabato 14 dicembre, su Canale 5. Il corteggiamento del conduttore Alfonso Signorini si è concluso nel migliore dei modi ed ora per lui è pronta una nuova avventura dopo quella di ‘Temptation Island Vip’. Ma davanti alle telecamere di ‘Verissimo’ si è soffermato anche su altri argomenti importanti della sua vita. Prima di raggiungere l’apice del successo in Italia, ha infatti avuto alcune esperienze come artista di strada in Francia: “A Parigi ho fatto l’artista di strada per guadagnare qualcosa. Dormivo dove capitava, ...

borghi_claudio : @lauranaka @GiampaoloGalli @finanza_online @ricpuglisi @carloalberto @AlienoGentile @Barbaga3Gaetano @gusbaratta… - GassmanGassmann : E lo dico da romanista... ma questa Atalanta è una meraviglia!!!! Ci ricorda la bellezza del calcio umile e coraggi… - insopportabile : Centrosinistra, te lo dico con affetto. O cambi o muori. -