' J-Ax vergogna' | tutti contro il giudice di All Together Il web | ' non si sopporta'

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di venerdì 13 dicembre 2019) J-Ax criticato dal popolo del web dopo la seconda puntata di AllNow: il pubblico non apprezza le critiche ai concorrenti, la battuta sul Volo e...

raistolo : 1 milione di euro buttati via per “sperimentare” una cosa che sappiamo già essere pericolosa e che tutti gli altri… - matteosalvinimi : C'è chi se ne vergogna, c'è chi addirittura ne insulta l'immagine, offendendo non solo i credenti ma la memoria col… - vito16315656 : RT @vito16315656: @premiomorrione @libera_annclm @FedeAngeli @repubblica @lorenz_frigerio @liberainfo @WEGILTrastevere @RegioneLazio I GIOR… -