Il primo drone pilotato da molto lontano grazie alla rete 5G

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Vodafone 5GVodafone Italia e Politecnico di Milano in collaborazione con Italdron hanno effettuato ilvolo di unda remoto tramite5G. La dimostrazione è avvenuta nel quartier generale di Vodafone a Milano. Qui il pilota autorizzato dall’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile) hada remoto ilin volo su un’area del comune di Sedriano, a circa quindici chilometri di distanza. Sul posto del decollo era presente anche un altro pilota, per un eventuale controllo a vista che non si è reso necessario. Come funziona Il pilota in remoto Stefano Russo, CTO e co-founder di Italdron, ha effettuato la dimostrazione nelle due modalità joystick e guidata. La prima vede l’utilizzo di un radiocomando, collegato ai due router 5G, per effettuare il decollo e il controllo delsu tutti gli assi. Per poi passare ...

FedericoSarri : RT @ReputationMngr: ?? #Lavoro: crescono le offerte #Ict ma mancano 5 mila laureati ?? @VodafoneIT e @EnacGov: primo drone civile pilotato a… - ReputationMngr : ?? #Lavoro: crescono le offerte #Ict ma mancano 5 mila laureati ?? @VodafoneIT e @EnacGov: primo drone civile pilotat… - dronitaly : Airbus e XAG avviano in Cina Project Vesper, il servizio di consegna via drone. Primo test: food delivery | #drone… -