Congedo di maternità | l’Inps sblocca la possibilità di lavorare fino al nono mese e

(Di venerdì 13 dicembre 2019) È statata laper le donne incinte dianche gli ultimi mesi di gravidanza, in modo da usare l’interodirettamente dopo il parto. L’Inps ha appena pubblicato una circolare, che dà istruzioni operative sulla norma della legge di bilancio per il 2019 che ha previsto ladialper usare ildi 5 mesi esclusivamente dopo il parto.ad ora le domande arrivate sono state sospese in attesa dei chiarimenti. Di fatto da venerdì è possibile presentare telematicamente la domanda e vederla accolta. Laè subordinata alla condizione di presentare certificati medici che attestino che l’opzione non arreca pregiudizio alla salute della madre e del nascituro. La legge di bilancio 2019 afferma che le lavoratrici hanno facoltà “di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto ...

