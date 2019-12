Conferenza stampa D’Aversa | «Sta a noi prolungare le difficoltà del Napoli»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma per presentare la gara di domani contro ilRoberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato inalla vigilia della gara contro il. Queste le parole del tecnico crociato: CONDIZIONI – «Kucka e Scozzarella non faranno parte dei convocati, rimarranno qui a lavorare. Per il resto a parte Inglese e Karamoh sono tutti disponibili».– «Credo che il sistema di gioco sarà il 4-3-3, sulle situazioni da campo abbiamo ragionato su di noi e sulle loro caratteristiche. L’allenatore farà delle scelte, Insigne giocherà, ci sarà un dubbio a destra. Contro questa squadra più che al singolo si pensa al collettivo. Sta a noi far sì che il loro momento disi prolunghi. GARA – «Non possiamo affrontare la partita pensando di essere a pari livello, ...

