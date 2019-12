Cate Blanchett delude in Che fine ha fatto Bernadette?

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Serena Nannelli Passo falso di un grande regista e di un'interprete solitamente eccezionale: prima ancora della protagonista, a smarrirsi è l'interesse dello spettatore per la vicenda. Il film "Cheha?", adattamento del romanzo epistolare di Maria Semple, "Where'd You Go,", è il ritratto di una donna eccentrica e stravagante ma soprattutto in crisi. A firmarne la regia è Richard Linklater, cui si devono opere giosu temi esistenziali in maniera ben più memorabile, come "Prima dell'alba" e " Boyhood": i dilemmi della protagonista di questo suo nuovo lavoro, infatti, anziché coinvolgere, disaffezionano a poco a poco circa gli sviluppi della trama.Fox () è una leggenda dell’architettura ed è sposata con un uomo di successo (Billy Crudup) che ha progettato un apparecchio per leggere il pensiero. Dopo una cocente ...

