Bilancio e Lavori pubblici | doppio scivolone della maggioranza Mastella

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiTornano ad addensarsi nuvoloni nel cielodi palazzo Mosti. La condizione di sereno, registrata soltanto mercoledì scorso, quando un po’ a sorpresa tutte le forze mastelliane votavano il via libera allo ‘strappo’ sui rifiuti (leggi qui), è già parte dei ricordi. Nel giro di ventiquattro ore, infatti, unè venuto a ricordarci quanto sia instabile l’equilibrio su cui si regge, da un po’ di tempo a questa parte, la casa comunale. La situazione più spinosa, tanto per cambiare, riguarda i conti di via Annunziata. Nella prossima seduta di Consiglio, già calendarizzata per il 20 dicembre, è atteso il via libera a due variazioni d’urgenza alprevisionale 2019. Su entrambe, però, la competente commissione Finanze tarda ad esprimersi. La ragione? La solita carente documentazione messa a disposizione dei consiglieri: le delibere ...

