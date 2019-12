Ash of Gods: Redemption disponibile dal 31 gennaio 2020 (Di venerdì 13 dicembre 2019) Buka Entertainment e Ravenscourt hanno annunciato la data d’uscita del loro RPG a turni, Ash of Gods: Redemption. Il gioco sarà disponibile il 31 gennaio 2020 per PlayStation®4,Microsoft Xbox®, Nintendo Switch™ e PC, in edizione fisica e digitale. A proposito diAsh of Gods: Redemption:Ash of Godsè un RPG a turni caratterizzato da uno storytelling in continua evoluzione con rischi che influenzano davvero il gameplay, insieme a una vasta modalità PvP online. Il gioco sarà disponibile nel 2019 per PLAYSTATION®4, Xbox®, Nintendo Switch ™ e PC. Il gioco presenta una storia basata sulla complessità e l’ambiguità della scelta morale in cui qualsiasi personaggio del gioco può morire. I benefici momentanei possono costare la vita a un personaggio, mentre alcuni sacrifici possono rendere ...

Leggi la notizia su gamerbrain

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Ash Gods