Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 14 dicembre 2019)si è raccontata sulle pagine del settimanale Vero, spiegando di essere in un periodo particolarmente delicato:ben quattroche non riesce a raggiungere ilAron, che vive con il papà Matteo Ferrari a Miami. A causa di problemi con i documenti, sarebbe impossibilitata ad andare in Usa tanto da non aver potuto festeggiare il compleanno del piccolo, il 27 novembre. Pare che non potrà nemmeno passare il Natale con lui. Aaron sta crescendotanto, ogni volta che lo riresto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così. Da quattronon loper problemi vari con i miei documenti…a pezzi. L’amore per ilAron Al momento,e ilriescono a sentirsi ogni giorno tramite le video-chiamate: “Ci diciamo sempre che ci amiamo ...

zazoomnews : Aida Yespica: “Non vedo mio figlio da 4 mesi sono davvero a pezzi” - #Yespica: #figlio #davvero #pezzi” - zazoomnews : Aida Yespica: “Non vedo mio figlio da 4 mesi sono davvero a pezzi” - #Yespica: #figlio #davvero #pezzi” - zazoomblog : Verissimo Aida Yespica: Non vedo mio figlio Aaron da 4 mesi sono a pezzi - #Verissimo #Yespica: #figlio #Aaron -