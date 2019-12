Wanda Nara | party esclusivo per il suo compleanno | cristalli | trenini e baci appassionati

Leggi la notizia su newscronaca.myblog

(Di giovedì 12 dicembre 2019)Icardi non ha badato a spese per festeggiare il suo 33esimo. A Parigi, dove si trova spesso per amore di suo marito Mauro Icardi – attaccante del Paris Saint Germain – ha organizzato nella serata di ieri una festa esclusiva nella lussuosissima casa in centro. Le immagini sono finite rigorosamente sui social, a partire da quelle del volo dell’argentina a bordo del suo jet privato. Una volta in Francia, si è riunita con il consorte e i tanti amici sopraggiunti per festeggiarla. Ovviamente c’erano anche i cinque figli della Icardi. Sui social sono apparsi gli scatti deidella coppia e i video dei festeggiamenti.indossava un sexy abito scuro firmato Elisabetta Franchi con le pailettes e una profonda scollatura che lasciava scoperta la schiena. Tutto intorno era sui toni del nero e dell’argento, comprese le decine ...

