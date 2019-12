Un’app per segnalare problemi e proposte VIDEO

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto Salerno – L’ha definita una rivoluzione nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni. Con queste parole il consigliere comunale Dante Santoro ha presentato l’app “Fiato sul Collo” attraverso la quale ogni cittadino in meno di 30 secondi potrà inviare segnalazioni eall’ufficio dell’ente competente, senza bisogno di intermediazioni. “Azzeriamo le distanze tra cittadini ed istituzioni, con un’innovazione unica in Italia che nasce da Salerno – ha dichiarato Santoro – Questo progetto è un miracolo organizzativo, a costo zero per i cittadini, possibile grazie al grande gioco di squadra fatto con gli studenti dell’ IIS Basilio Focaccia ed ai docenti coinvolti”. Se l’esperimento avrà successo sarà replicato anche in altri comuni. L'articoloper) proviene da Anteprima24.it.

