Ryan Reynolds definisce Hugh Jackman una frode e lui lo infilza

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 dicembre 2019)continuano i loro scontri a distanza: la star canadese ha definito il collega una, dando via a un'esilarante reazione.continuano a prendersi in giro con affetto a distanza e ora la rivalità è stata riaccesa da un video in cui la star canadeseil collega e amico una. Il protagonista di 6 Underground, durante un'intervista rilasciata a Today Show Australia, ha infatti parlato delle sue esperienze in Australia, non riuscendo a evitare di commentare con ironia la sua amicizia con l'ex Wolverine.ha infatti dichiarato sarcastico: "Semplicemente è una persona malvagia. Voglio dire, vi ha ingannati tutti. Pensate che sia questo ambasciatore buono e gentile della vostra nazione. Le persone ...

NetflixIT : Sarà il Michael Bay più Michael Bay di tutti i film di Michael Bay. Parola di Ryan Reynolds. #6Underground, dal 13… - Nicol38917056 : RT @__TAEMlNlSM: stasera piangendo perché ryan reynolds ha detto di essere il decimo membro degli exo quindi anche se ne ha visti solo sei… - GameIndustry_IT : Free Guy - Un film sui videogiochi ispirato a GTA con Ryan Reynolds -