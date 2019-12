Rottweiler sbranano un 49enne: disposta autopsia per verificare se l’uomo fosse già morto (Di giovedì 12 dicembre 2019) Un uomo di 49 anni è stato sbranato dai Rottweiler della compagna, s’indaga per capire sei cani lo abbiano ucciso o se fosse già morto per un malore. Tornata a casa da lavoro, una donna di Pozzonuovo (Padova) si è trovata dinnanzi ad una scena scioccante: i suoi due Rottweiler stavano sbranando il suo compagno. … L'articolo Rottweiler sbranano un 49enne: disposta autopsia per verificare se l’uomo fosse già morto NewNotizie.it.

