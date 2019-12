Retroscena Insigne | durante l’allenamento è tra i più sollecitati da Gattuso

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di giovedì 12 dicembre 2019), ”Ringhio Star” lo sollecita fortel’allenamento Un singoloriportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport.l’allenamento di ieri pomeriggio, il primo per Rino, Lorenzosarebbe stato uno dei più. Come vi abbiamo riportato anche ieri sera, oltre alle varie frasi dette dal neo tecnico partenopeo, alcuni giocatori sarebbero stati presi di mira da ”Ringhio Star”. Tra questi c’è sicuramente il capitano del Napoli che dovrà dare delle risposte importanti. Non è escluso infatti che possa essere impiegato sin da subito dal primo minuto, diversamente da quanto avveniva nella gestione Ancelotti. Ma i tifosi in primis si aspettano un netto cambio di marcia rispetto alle ultime sortite. L'articolol’allenamento è tra i piùda...

SiamoPartenopei : RETROSCENA - Non solo Insigne, ecco tutti i motivi che hanno spinto ADL ad esonerare Ancelotti - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili La Stampa – Ancelotti voleva la cessione di Insigne, ADL congela l… -