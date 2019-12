‘Pestalozzi’, il futuro è già in classe (Di giovedì 12 dicembre 2019) Roma – “I genitori iscrivono i loro figli in una scuola al passo con i temi o meglio che li ha gia’ superati. Siamo una scuola innovativa, non lo dice il dirigente scolastico ma lo dicono i risultati dell’Invalsi che valuta piu’ che positivamente, con il massimo dei voti, i risultati raggiunti dai nostri alunni, che raggiungono livelli al di sopra della media nazionale, regionale e provinciale. Questo perche’ lavoriamo non solo sul piano didattico ma anche su quello emotivo”. Sono le parole di Rossella Sonnino, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Regina Elena’ di Roma in occasione dell’Open Day del plesso ‘Pestalozzi’ in via Montebello. Una scuola multiculturale, che sostiene studenti e genitori nel percorso di crescita, affrontando insieme le difficolta’ e valorizzando i talenti. Una scuola ...

