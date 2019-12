Nasce la bambina e il padre filma un momento che raramente accade

Leggi la notizia su baritalianews

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Unaè venuta alla luce e i medici, come fanno di solito, l’hanno data alla mamma che l’ha appoggiata sul suo seno. Normalmente i bambini in quella posizione, al primo contatto con la mamma si rasserenano, se stanno piangendo si calmano ma quello che ha fatto questononquasi mai. I medici l’hanno messa sul petto della mamma e la neonata ha circondato con il suo braccino la testa della mamma. Il papà per fortuna è riuscito a immortalare quelmeraviglioso. Laha abbracciato la sua mamma e sembrava non volesse più lasciarla, poi ha avvicinato la bocca alla sua mamma come se la volesse baciare ma è più probabile che stesse cercando il seno per bere il latte. Ad ogni modo le immagini che ha catturato il papà sono semplicemente meravigliose . La mamma, Brenda Coelho de Souza, che ha solo 24 anni ha vissuto unche non dimenticherà mai per ...

