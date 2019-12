Napoli | IX Edizione Mostra mercato | “ArtigiaNato in carcere”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Sabato 14 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle 17.00, presso la Galleria Umberto I° di, si terrà la IX°dellain, promossa dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria diin collaborazione con il Centro per la Giustizia Minorile e di Comunità, il Garante per i Detenuti della Regione Campania, l’Associazione “Il carcere possibile o.n.l.u.s.” e con il patrocinio del Comune di. Per il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, dr. Antonio Fullone: “la manifestazione propone l’esposizione dei manufatti e prodotti artigianali realizzati negli Istituti Penitenziari della Regione, coinvolgendo anche le Cooperative e le Associazioni di volontariato operanti negli Istituti e i detenuti impegnati direttamente nelle lavorazioni. Obiettivo principale ...

