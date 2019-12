Maltempo | per Santa Lucia vortice scandinavo con tanta neve al Nord

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Alessandro Ferro Un'intensa fase diinvernale interesserà soprattutto ilcon nevicate in pianura, al Centro-Sud avremo nubifragi e vento fino a 100Km/h. Successivamente, potrebbe quasi tornare la primavera L'Italia è nel pieno di un'intensa fase diinvernale proveniente dalEuropa, regno del gelo: se oggi sarà protagonista soprattutto il freddo, nella giornata di domani lafarà parlare di sè, specialmente sulle regioni settentrionali. Una perturbazione sta attraversando tutta l'Italia ed alsono presenti nevicate in pianura, anche se per il momento sono ovunque di debole intensità. Tra le grandi città, Bergamo è stata interessata da una nevicata con leggeri accumuli sui tetti e sulle macchine. Su Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia-Romagna sarà anche una giornata molto fredda: le temperature massime non supereranno i 4-5 gradi ...

Agenzia_Ansa : Maltempo, allerta gialla per rischio neve in Toscana ed Emilia Romagna - DPCgov : ?? ?? Avviso meteo del #11dicembre per neve e pioggia sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Leggi qui ??… - DPCgov : ?? ???? Avviso meteo del #9dicembre per venti di burrasca su Liguria e regioni del Centro-Sud, con forti mareggiate lu… -