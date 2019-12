Johnson resisterà all’assalto di Corbyn? (Di giovedì 12 dicembre 2019) Manca poco alle decisive elezioni britanniche che chiameranno per la terza volta in quattro anni il Paese alle urne per rinnovare la Camera dei Comuni. Boris Johnson ha scommesso sul ritorno anticipato alle urne per cercare di ottenere quanto era stato negato a Theresa Maynel 2017: un’ampia maggioranza parlamentare volta a garantire una Brexit guidata senza indugi dal Partito Conservatore. Piattaforma di partenza per il sogno della Global Britain, ritrovata potenza finanziaria e politica autonoma. Allora, nonostante un guadagno di 5,5 punti percentuali e il 42,3% dei consensi, i Tory non riuscirono a vincere un numero di collegi uninominali sufficienti a ottenere la maggioranza assoluta. Questo perché nelle ultime settimane prima del voto subirono l’inattesa rimonta laburista, trainata dalla capacità del leader Jeremy Corbyn di giocarsi sul terreno della campagna elettorale ...

