“Irriconoscibile!”. Mauro Coruzzi, alias Platinette, la foto prima-dopo è impressionante (Di giovedì 12 dicembre 2019) Sembra un altro Mauro Coruzzi, in arte Platinette. È lui stesso a pubblicare una foto (scattata negli studi di RTL102.5) dove è irriconoscibile: appare molto dimagrito. In perfetta forma. Sui social Mauro scrive: “Darsi per vinti significa restare sdraiati per tutta una vita: non c’è nulla di più noioso del non tentare nemmeno di rialzarsi”. E la sua frase sembra alludere ad una battaglia vinta. Mauro, uno dei più bravi professionisti del mondo della televisione e dello spettacolo, pare che abbia perso molti chili. Nella foto, infatti, è in perfetta forma. Sorride al pubblico dei social, che lo ama immensamente. Era settembre quando durante una puntata di Italia Sì, programma condotto da Marco Liorni, Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha dichiarato di essere malato. La sua confessione ha gelato il pubblico. Coruzzi poi ha aggiunto di doversi fermare e per questo motivo sarà meno ...

