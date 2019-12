Il nuovo stile Lagarde alla Bce | “Voglio essere un gufo Sul Mes fuorviante pensare che

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Si è presentata rivendicando di avere il suopersonale ma invitando giornalisti e analisti a "non interpretare oltre misura" un modo inevitabilmentedi comunicare. "Perché ognuno ha il suo", ha affermato la neo presidente della Bce, Christine, che comunque come da attese ha confermato l'impianto dell'impostazione sula politica monetaria. Innanzitutto sulle misure. Tassi inchiodati a zero e programma di acquisti di titoli confermato a 20 miliardi di euro al mese, con un finale aperto: andrà avanti fin quando necessario. Ma dei cambiamenti di tono ci sono stati, ad esempio nelle valutazioni sulla congiuntura economica, posto che quest'ultima ovviamente è soggetta a sviluppi. I dati giunti dallo scorso ottobre hanno evidenziato un proseguimento della debolezza economica dell'area euro e dell'inflazione a rilento, "anche se - ha detto- ci sono alcuni segni ...

