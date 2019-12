I remake di Resident Evil 3 e Resident Evil 2 si incontreranno prima dell’uscita?

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di giovedì 12 dicembre 2019)3 Nemesis è pronto a tornare in vita. Dopo tutta una serie di incessanti rumor a rincorrersi in rete per mesi, dall'ultimo PlayStation State of Play - in onda lo scorso 10 dicembre - Capcom ha infatti alzato il sipario suldel celebre survival horror, apparso originariamente nel 1999 sullaPlayStation. Un'operazione nostalgia, quella del colosso di Osaka, che grazierà PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 3 aprile 2020, trascinando sulle piattaforme moderne l'indimenticabile avventura post apocalittica di Jill Valentine, ex membro della S.T.A.R.S. in fuga da una Raccoon City ormai devastata dall'epidemia zombie e sull'orlo della distruzione. https://www.youtube.com/watch?v=LxDm9T1TKvU&feature=emb title A darle la caccia, anche in, troveremo l'inarrestabile Nemesis, mentre al fianco dell'eroina vedremo ancora una volta ...

OptiMagazine : I remake di #ResidentEvil3 e Resident Evil 2 si incontreranno prima dell'uscita? - iCrewPlay : Resident Evil 2 Remake ha venduto più del titolo originale - IGNitalia : Un DLC di #ResidentEvil2 dovrebbe fare da ponte tra la fine del secondo capitolo e il remake di #ResidentEvil3. -