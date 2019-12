Fognini-Monfils | Semifinale Diriyah Tennis Cup 2019 | programma | orario e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo il brillante successo ottenuto all’esordio contro l’americano John Isner nella giornata d’apertura, Fabiosi appresta ad affrontare domani l’istrionico francese GaelnelladellaCup, torneo amichevole in corso di svolgimento in Arabia Saudita in attesa del via ufficiale della stagione agonistica. Il ligure ha le carte in regola per giocarsela perlomeno alla pari con il transalpino, ma in ogni caso i dueti daranno sicuramente spettacolo in un incontro da giocare a braccio sciolto e a mente libera. LadellaCuptra Fabioe Gael, indomani conancora da definire, sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming della sfida sarà disponibile su Rai Sport Web ed Eurosport Player. VENERDÌ 13 DICEMBRE Fabio ...

livetennisit : Diriyah Tennis Cup: Fabio Fognini avanza. Ok anche Gael Monfils (VIDEO) - _raqqqq : RT @LaProrrogaSport: Gael Monfils ???? gana ante Stan Wawrinka ???? por 63 63. Su rival en semifinales será Fabio Fognini ???? #DiriyahTennisCup… - LaProrrogaSport : Gael Monfils ???? gana ante Stan Wawrinka ???? por 63 63. Su rival en semifinales será Fabio Fognini ????… -