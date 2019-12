Leggi la notizia su forzazzurri

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dato l’infortunio di Kelvin Martin, l’Happy Casaè tornata sul mercato in cerca di un sostituto e ha pescato nientemeno che, ala 33enne ex Trento che nel nostro campionato ha dimostrato di saper essere un fattore a più riprese.to a un passo dallo scudetto due anni fa, quando lui e la sua squadra furono costretti ad arrendersi solo all’Olimpia Milano in finale,aveva chiuso la sua ultima annata in Italia a 13 punti e 7 rimbalzi di media col 60% dal campo. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina FacebookClicca qui per iscriverti al nostro gruppoClicca qui per seguirci su Twitter Foto: Ciamillo L'articolosi fa undiinproviene da ForzAzzurri.net.

OA_Sport : Basket, Brindisi si fa un regalo di Natale in anticipo: arriva Dominque Sutton - AnnaDeVincentis : RT @HappycasaNBB: DOM-INATOR torna in @LegaBasketA ???? Dominique Sutton è il nostro regalo di Natale ?? - rebel_crimson : RT @HappycasaNBB: DOM-INATOR torna in @LegaBasketA ???? Dominique Sutton è il nostro regalo di Natale ?? -