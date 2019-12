Star Wars Jedi Fallen Order si aggiorna

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Respawn ha rilasciato unmento perche include una nuova "Photo Mode", che permette ai giocatori di immortalare i momenti più incredibili dell'avventura di Cal nel tentativo di ripristinare l'ordine.Dopo questo nuovomento, il giocatore avrà dunque a disposizione numerosi filtri e strumenti con cui personalizzare le proprie immagini, regolando l'altezza e la rotazione della telecamera, la distanza focale, esposizione, regolazione della luminosità e altro ancora, per degli scatti mai visti prima.è un titolo realizzato da Respawn Entertainment e distribuito a partire dal 15 novembre 2019 da Electronic Arts. Il gioco è ambientato tra gli eventi di: Episodio III - La vendetta dei Sith e Rogue One: AStory, narra la storia di un padawandi nome Cal Kestis in fuga dall'Impero Galattico. ...

