Serena Enardu lascia senza parole su Instagram | “Pensavo fosse morto!”

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)fa una confessione su suo padre: “Non dava segni di vita”, sul suo profilo, ha deciso di rispondere ad alcune delle curiosità dei fan. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rivelato qual è stato il momento più brutto della sua vita, che non è collegato al cantante Pago, visto che molti dei suoi fan hanno sostenuto questa tesi. Il momento più brutto della mia vita non ha nulla a che fare con Pago, ma riguarda i miei genitori. Ero in macchina quando papà si è sentito male. Siamo stati costretti a fermarci e ad un certo punto era come sesvenuto, non dava nemmeno segni di vita. Pensavomorto! ha confidatondosi andare a una lunga confessione sul malore che nel 2016 colpì il suo papà. Pago,sul malore di suo padre rivela: “Non c’era nulla da fare” L’ex compagna di ...

