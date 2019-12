LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta | Champions League in DIRETTA | il ballottaggio tra Hateboer

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30 Anche De Roon è rimasto a riposo per più di metà partita contro il Verona, ritorna titolare accanto a Freuler. 18.27 Gosens a riposo nella partita di campionato contro il Verona agirà sulla fascia sinistra dove si vedrà contrapposto Dodo. 18.24 Seguiremo anche gli aggiornamenti del risultato dell’altra partita del girone, Dinamo Zagabria-Manchester City. 18.21 L’si gioca la permanenza in Europa nella trasferta ucraina che chiude la fase a gironi della. Out Toloi (squalificato) e gli infortunati Zapata e Ilicic. 18.18 Solo il Newcastle, nella storia della, è riuscito a qualificarsi agli ottavi dopo aver perso le prime tre partite. L’ha la possibilità di eguagliare questo particolare record. 18.15 Lonon vince in casa da cinque partite in, la striscia ...

