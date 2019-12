In ospedale con trauma cranico | 15enne era stata medicata dal prof

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Giorgia Baroncini La studentessa si era recata in infermeria per un dolore al dito. Poi l'incidente con il ghiaccio istantaneo usato dal docente di educazione fisica È andata in infermeria per farsi medicare una ferita al dito, ma è uscita con un. È successo pochi giorni fa in un istituto superiore della provincia di Verona. I ricordi della giovane vittima, una studentessadell'istituto, non sono proprio chiari. Ma da quanto riferito una volta arrivata in pronto soccorso, i medici sono riusciti a fare una sommaria ricostruzione di quanto è successo. Il fatto è accaduto la scorsa settimana: la ragazza stava seguendo una lezione in classe quando ha lamentato un dolore al dito. L'insegnante le ha così dato il permesso di recarsi in infermeria per farsi medicare. Quando è arrivata nella stanza, la giovane ha trovato il responsabile, un insegnante di ...

PFonsecaCoach : Ieri ho avuto il piacere e il privilegio di passare un po’ di tempo con questi fantastici bambini del Ospedale Bamb… - SkyTG24 : #Natale si avvicina anche per i piccoli pazienti dell'Ospedale Pediatrico di #Rochester, #NewYork ?? In vista delle… - NicolaPorro : Questa storia del tassista che a Fiumicino dà un pugno ad un pensionato e lo manda all'ospedale, non mi va giù. Non… -