Il tweet di Ancelotti e la scelta non casuale della foto di Salisburgo

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lo spogliatoio una polveriera? «No,polveriera non c ‘è nulla. Sento parlare di squadra spaccata, dello spogliatoio che sarebbe contro di me, è tutto falso»ha provato a ripeterlo in tutti i modi, è stata l’unica cosa che l’allenatore del Napoli ci ha tenuto a precisare fino alla fine, ma senza fortuna. In tanti hanno continuato a scrivere e raccontare di un clima avvelenato e dei calciatori che avrebbero giocato contro il mister. Manon ci sta e allora proprio quando ha salutato ufficialmente sui social il Napoli e i suoi calciatori ha scelto unache non è causale, ma è quella dell’abbraccio collettivosquadra dopo il gol di Insigne contro il. Perché quellarimanga. L'articolo Ildie lanondiilNapolista.

