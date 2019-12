Il Segreto, spoiler: Encarnación e Manuela cadono in un fossato (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Brutto incidente nelle puntate spagnole de Il Segreto. Manuela ed Encarnacion, mentre sono a passeggio, rischieranno di perdere la vita cadendo in un fosso. Le due donne riusciranno a salvarsi oppure al paesino ci sarà l’ennesima tragedia? Nel frattempo, Isabel continua a macchinare contro Matias, decisa a porre fine alle sue rivolte. Apprensione anche per … L'articolo Il Segreto, spoiler: Encarnación e Manuela cadono in un fossato proviene da KontroKultura.

Leggi la notizia su kontrokultura

